Conero Running da record | 1569 partecipanti Vincono il marocchino Eddami e la ceca Pastorova

Conero Running 2025 parla insolitamente straniero con il successo nella mezza maratona del marocchino Ahmed Eddami nella gara assoluta uomini col tempo di 1h10'26'' e la ceca Petra Pastorova nelle donne col tempo di 1h 23' 31''. Il podio assoluto al maschile è stato completato dai.

