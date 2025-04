Il video inedito di Papa Francesco e il suo messaggio ai giovani | Imparate ad ascoltare

ascoltare, Imparate ad ascoltare". È l'invito che Papa Francesco rivolge ai giovani in un video inedito registrato l'8 gennaio scorso, alcune settimane prima del ricovero. E proprio oggi, domenica 27 aprile, si è concluso a Roma il Giubileo degli adolescenti: "Il Papa era la nostra bussola". Leggi su Fanpage.it "Cari ragazzi e ragazze, una delle cose molto importanti nella vita èad". È l'invito cherivolge aiin unregistrato l'8 gennaio scorso, alcune settimane prima del ricovero. E proprio oggi, domenica 27 aprile, si è concluso a Roma il Giubileo degli adolescenti: "Ilera la nostra bussola".

