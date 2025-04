Mentana si schiera | Troppo facile ora la passione rimane la stessa! Non ho mai visto giocare l’Inter cosi bene come in queste stagioni con Inzaghi… – FOTO

Tramite post Instagram, il noto giornalista e tifoso dell'Inter, Enrico Mentana, ha parlato cosi: Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Enrico Mentana (@enricoMentana)LE PAROLE- «E sia ben chiaro, si vince o si perde (oggi complimenti alla Roma che ha espugnato con merito San Siro) ma la passione rimane la stessa. E confermo, nel giorno in cui con Jair ricordiamo la grande Inter, che io non ho mai visto la nostra squadra, giocare così bene come in queste stagioni con Inzaghi in panchina. Troppo facile accodarsi solo nei momenti delle vittorie per un selfie: è anche un'offesa per tutti i tifosi delle società che mai hanno vissuto una ribalta internazionale o hanno sognato uno scudetto.

