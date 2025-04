Atalanta Lecce la vicinanza della curva atalantina ai giallorossi per la morte di Graziano Fiorita – FOTO

I tifosi dell'Atalanta hanno manifestato la loro vicinanza alla società del Lecce e ai tifosi salentini dopo la morte di Graziano Fiorita, storico fisioterapista dei giallorossi.

