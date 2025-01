Abruzzo24ore.tv - Infrange l'obbligo di soggiorno: arrestato durante un controllo in auto

Pescara - Un uomo sottoposto all'dia Moscufo è statomentre si trovava a bordo di un'per le strade di Montesilvano.undi routine, le forze dell'ordine hanno individuato il soggetto, che stava violando le restrizioni imposte dal tribunale. L'individuo, già noto allerità per precedenti legati a reati contro il patrimonio, aveva il divieto di lasciare il comune di residenza. Nonostante ciò, è stato sorpreso lontano dalla sua abitazione, in una zona di Montesilvano frequentemente pattugliata per prevenire episodi di microcriminalità. Il fermo è avvenutoun'operazione volta a garantire il rispetto delle misure di sicurezza imposte ai soggetti sottoposti a limitazioni giudiziarie. Gli agenti, insospettiti dal comportamento dell'uomo, hanno proceduto a unpiù approfondito, confermando la violazione.