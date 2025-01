Inter-news.it - IN – Pranzo Uefa Inter e Monaco: arriva Marotta! Non da solo

Inizia il canonicodi, rituale che accompagna ogni partita di Champions League. Sul posto il nostro inviato di-News.it. Ecco– Questaa San Siro, ma primacanonico tra i dirigenti delle due squadre a Milano. Si tratta di un rituale ormai noto che accompagna ogni partita di Champions League. Per l’presente già vicepresidente Javier Zanetti; mentre per quanto riguarda ilsi aspetta il direttore generale Thiago Scuro. Sul posto il nostro inviato di-News.it, Onorio Ferraro, a documentare il tutto. Questa sera le due squadre si daranno battaglia a San Siro. Ai nerazzurri basta solamente un punto per ottenere la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League; mentre i monegaschi dovranno vincere e poi sperare in una serie di incastri per andare al turno successivo senza passare dagli spareggi.