Udine20.it - Il gruppo musicale I Moderni venerdì 31 Gennaio a Buttrio

Leggi su Udine20.it

Nell’ambito della stagione associata Noi Cultura e Turismo,31, l’Auditorium Piccini diospiterà alle 20.45 iltorinese Icon Gran Passato (storie, canzoni e qualcos’altro), uno spettacolo tra stand up comedy e musica live, che mette assieme canzoni di ieri e di oggi.Selezionato dal Torino Fringe Festival, Gran Passato èuno show interattivo eseguito dal vivo con chitarra, cajón e violoncello. «Gran Passato è una storia, in fondo la nostra – sottolinea il– che racconta di un viaggio sonoro che va dal delta del Mississippi al folk italiano, dagli anni Trenta ai giorni nostri, e che ci svela che l’originalità in musica è un concetto del tutto relativo, perché quello che conta in musica sono le idee». Tra cover celebri, brani a cappella e giri armonici evergreen, le voci di Celeste Gugliandolo, Placido Gugliandolo e Vittorio Campanella accompagneranno il pubblico alla scoperta del grande dono della musica pop, quello di saper parlare ai propri tempi giocando con la musica di tutti i tempi.