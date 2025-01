Secoloditalia.it - Il Governo in trincea sceglie l’avvocato Bongiorno, lo stesso di Salvini. Contro lo stesso procuratore

unito, anche nella difesa. Il day after dell’avviso di garanzia al premier Meloni, ai ministri Nordio, Piantedosi e al sottosegretario Mantovano sulla vicenda Almasri fa registrare la linea della “fermezza” su quella che da più parti, nel centrodestra, viene considerata una trappola in chiave anti-governativa e nell’ambito dello ssulla riforma della giustizia. La prima a parlare è stata Giorgia Meloni. “Il nostro impegno per difendere l’Italia proseguirà, come sempre, con determinazione e senza esitazioni. Quando sono in gioco la sicurezza della Nazione e l’interesse degli italiani, non esiste spazio per passi indietro. Dritti per la nostra strada”, sono le sue parole su X dopo la giornata di veleni seguita alla denuncia presentata alla procura capitolina dalLuigi Li Gotti.