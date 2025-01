I guardiani del destino | dal cast al finale alternativo tutte le curiosità sul film

Leggi su Cinefilos.it

del: dalallesulIl celebre scrittore Philip K. Dick è riconosciuto per i suoi contributi letterari al genere della fantascienza. Attraverso questa, egli proponeva molteplici riflessioni sui contemporanei processi manipolativi del tessuto sociale da parte delle strutture di potere, a cui si associa una dissimulazione della realtà. Dalle sue opere sono stati tratticult come Blade Runner o Minority Report, mentre moltissimi sono invece i titoli cinematografici o televisivi che a lui si ispirano anche solo vagamente. Tra i più recenti lungometraggi basati su una sua opera si ritrova Idel(qui la recensione), scritto, diretto e prodotto nel 2011 da George Nolfi.Ilnasce a partire dal racconto breve Squadra riparazioni, pubblicato per la prima volta sulla rivista Orbit Science nel 1954 e successivamente inserito nel secondo volume di Le presenze invisibili, la raccolta di tutti i racconti di Dick.