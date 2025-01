Ilfattoquotidiano.it - “Ho 70 anni e sono una pornostar su OnlyFans, anche mia figlia 23enne sta seguendo le mie orme. Ci stiamo godendo la vita”: il racconto di una madre

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Osservare la propriacrescere e muovere i primi passi nel mondo del lavoro è spesso motivo d’orgoglio per qualsiasi genitore, specialmente se svolge la stessa professione. E sembra sia questo il caso di una mamma, Seka Black, di 70, e della suapiù piccola, laNessi, che lavorano entrambe su. A spiegarloproprio le due protagonista che, in un video su YouTube, hanno risposto alle domande dei loro fan: “andata in pensione dopo una carriera nella contabilità e ora cila“, racconta Seka.Se la 70enne intraprende la sua carriera pornografica solo dopo aver smesso di lavorare, la, invece, sceglie proprio di emulare i passi della. Tutto comincia quando, durante un viaggio a Disneyland, Nessi scopre la doppiadei suoi genitori: loro, infatti,scambisti e la mamma ha un profilo su