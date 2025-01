Notizie.com - Gli ingredienti della vita sull’asteroide Bennu, occhi puntati su Cerere ed Encelado. La Nasa: “Stiamo riscrivendo la storia del sistema solare”

Leggi su Notizie.com

Nuovi studi sulla roccia e sulla polvere dell’asteroide, trasportati sulla Terra dalla sonda spaziale Osiris-Rex, l’agenzia spaziale statunitense, nel 2023.Glisued. La: “ladel” (FOTO) – Notizie.comLe ricerche hanno rivelato molecole che, sul nostro pianeta, sono essenziali per la, ma non solo. Sono state rinvenute anche “tracce” lasciata da acqua salata che potrebbe essere serda “brodo” per l’interazione e la combinazione dei composti.È bene chiarirlo. I risultati non mostrano prove dell’esistenzain sé. Ma suggeriscono che le condizioni necessarie per la comparsaerano diffuse in tutto ilprimordiale.