Giubileo a Livorno | rassegna di concerti e poesia in Cattedrale

Leggi su Corrieretoscano.it

diin, un ciclo di inni-al Duomo di, uno al mese da gennaio a dicembre 2025, e una collana editoriale per celebrare il. È il programma della‘Inni Sacri – Il Divino e l’Umano dopo il XX secolo’, a cura della Diocesi die della casa editrice Sillabe con la collaborazione di Opera Laboratori. Dodici appuntamenti e altrettante pubblicazioni per accompagnare i dodici mesi dell’anno giubilare, dodici eventi con ingresso libero tra ladel professor Pier Fernando Giorgetti e l’interpretazione di musiche antiche adattate per fisarmonica dal maestro Massimo Signorini.Unagremita lunedì 27 gennaio per la Messa solenne presieduta dal Vescovo Simone Giusti per la ‘Festa del Voto’, in ricordo della promessa fatta alla Madonna, nel 1742, per ringraziarla di aver salvato la città dal terremoto che provocò un maremotoIl primo inno-concerto è in programma giovedì 30 gennaio, alle 17, al Duomo didi San Francesco.