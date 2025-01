Laprimapagina.it - Giù il sipario

Giù ilVINCENZO CALAFIORE Oggi è il 29 Gennaio dell’anno 2025, un anno che deve ancora venire ed è già avvenuta la Shoà o Shoah, tanto il significato è lo stesso; preferisco scrivere come la pronuncio Shoà è più umana, come troppo umano è stato l’olocausto o la Shoà.Questa è una parola che è rimasta da sempre nel mio cuore, ne parlo sempre con i giovani quando ne ho l’occasione, l’ho divulgata con una mia personale Mostra composta da 250 cartelli in tutti i Plessi scolastici di Udine e non solo, fino a Sovere, Bergamo, Iseo, ho scosso le coscienze, ci sono stati dibattiti e perfino uno spettacolo teatrale della mia Compagnia Teatrale abbinato alla Mostra.Insomma un grande lavoro portato avanti con l’aiuto dei sopravvissuti Rosa Cantoni e Fabbretti ora deceduti.Sulla “ Shoah” quella ufficiale, cioè quella istituzionale di ogni singolo stato europeo ilè calato nella sera del 27 Gennaio e se ne parlerà il prossimo anno, il 2026 !E’ invece importante che rimanga ancora in questo 2025, questo anno che deve ancora venire, perché in questo ancora ci sono, sono qui .