Ferrari incidente a Lewis Hamilton durante le prove | grande spavento ma sta bene

è stato protagonista di unnei test privati dellasul circuito di Montmelò, a Barcellona.la seconda giornata dicon la SF-23, il sette volte campione del mondo è finito contro le barriere nella parte finale del tracciato. Il pilota britannico è rimasto illeso, mentre la monoposto ha riportato danni alla sospensione e alle appendici aerodinamiche.al mattino, test pomeridiani rinviatiSecondo quanto riportato da Motorsport Italia, l’è avvenuto intorno alle 11.00, costringendo i commissari a intervenire per il recupero della vettura. Questo imprevisto ha avuto ripercussioni sul programma della giornata: dopo la pausa pranzo sarebbe dovuto scendere in pista Charles Leclerc, ma i tempi di riparazione della monoposto, con gli adattamenti per il monegasco (volante, pedaliera e sedile), hanno ritardato la ripresa della sessione.