Ilrestodelcarlino.it - Fermana, preso. Majchol Pappalardo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ha ria lavorare lain questa settimana che porta alla sfida contro l’Aquila e lo ha fatto con una novità in organico. La società ha infatti ufficializzato un volto nuovo in mediana, da subito a disposizione di Fabio Brini. Si tratta della mezzala offensiva, classe 2004, nativo di Paternò. Per lui una stagione iniziata in D all’Angri dove ha collezionato 7 presenze un gol e un assist fino a fine ottobre per poi in pratica non esser più convocato, anche in virtù di una situazione non certo limpida e lineare da quelle parti. Vista la lunga sosta rispetto alle gare ufficiali e la mancanza di minutaggio nelle ultime settimane, un minimo di ritmo partita per il ragazzo di Paternò sarà necessario ma di certo non mancheranno le motivazioni per lui. E pensare che lo scorso anno sempre in D con il Locri ha messo a referto 25 gettoni con 6 gol e 9 assist, tra l’altro anche giocando in più ruoli anche da esterno offensivo e sempre in un 4-3-3.