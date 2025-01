Superguidatv.it - Emis Killa rinuncia a Sanremo 2025: “Apprendo oggi che sono indagato. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma faccio un passo indietro”

al Festival di, il cantante affida ai social la volontà di fare une dire alla gara per fare in modo che la magistratura faccia il suo lavoro e che chiarisca la sua posizione in merito alle indagini dell’inchiesta denominata “Doppia Curva” della Direzione distrettuale antimafia che riguarda gli affari criminali del mondo ultrà interista e milanista che a fine settembre scorso ha portato all’sione di 19 misure cautelari e all’azzeramento delle due curve di Milano.: “che”“dai giornali che(a me è stato notificato esclusivamente il daspo, che è un atto amministrativo e non penale) – Scrivein una Instagram stories – e se questo corrisponderà al vero sarà importante che l’indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici”.