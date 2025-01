Dayitalianews.com - Emis Killa indagato nell’inchiesta ultras: in forse Sanremo?

Leggi su Dayitalianews.com

La notizia viene riportata dal Corriere della Sera – secondo la quale il rapper– starebbe valutando sulla sua presenza al Festival di. La notizia del Corriere segue un’altra news – sempre del quotidiano milanese – che il rapper èper associazione a delinquere nell’ambito delle inchieste sugli‘Doppia Curva’ della Direzione distrettuale antimafia sugli affari criminali del mondo ultrà interista e milanista. La mattina del 30 settembre – riporta il Corriere – i poliziotti della Mobile avevano perquisito la sua casa di Vimercate, nel Milanese, e avevano scoperto un piccolo arsenale: sette coltelli, tre tirapugni, uno sfollagente, un taser e quasi 40 mila euro in contanti.Secondo il Corriere della Sera, la voce della rinuncia al Festival prenderebbe corpo “non solo in ambienti investigativi ma anche in ambito Rai”.