Dichiarazione IVA 2025 | si parte il 1 febbraio Chi deve farla e modello da inviare

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 9491/del 15 gennaio, ha approvato i modelli per laIVA annuale 2024, insieme alle istruzioni per la compilazione. I modelli, resi noti con il provvedimento numero 9491/dello scorso 15 gennaio, sono disponibili in formato elettronico sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Per semplificare gli adempimenti dei contribuenti che calcolano l’IVA secondo le regole ordinarie, è stato introdotto anche ilIVA Base, un’alternativa più snella rispetto alIVAstandard. Ecco chiutilizzare il, come e le scadenze utili all’invio. Indice Quando si utilizza ilIVAEsclusi dall’invio dellaIVA Struttura delIVAScadenze invio dellaIVAComeilIVAChi può utilizzare ilIVA BaseQuando si utilizza ilIVALaIVAserve per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi all’anno d’imposta 2024.