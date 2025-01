Lettera43.it - DeepSeek non è più disponibile sugli store digitali di Google e Apple in Italia

Leggi su Lettera43.it

L’applicazione, che negli ultimi giorni aveva conquistato i vertici delle classifiche di download, è stata rimossa daglidiin. Collegandosi al sito ufficiale, la navigazione risulta rallentata e nella sezione “Service Status” è comparso un messaggio datato 29 gennaio: «È stato identificato un problema e una soluzione è in fase di implementazione».LEGGI ANCHE: Alibaba sfidae lancia Qwen 2.5-Max: ecco la nuova IAIl Garante: «Abbiamo chiesto se i dati sono conservati sui server cinesi»Il Garante per la privacyno ha avviato un’indagine, richiedendo informazioni dettagliate alle società cinesi HangzhouArtificial Intelligence e BeijingArtificial Intelligence. «L’Autorità, considerato l’eventuale alto rischio per i dati di milioni di persone in, ha chiesto alle due società e alle loro affiliate di confermare quali siano i dati personali raccolti, da quali fonti, per quali finalità, quale sia la base giuridica del trattamento, e se siano conservati su server collocati in Cina», si legge in una nota ufficiale.