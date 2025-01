Juventusnews24.com - Danilo Flamengo, ora è ufficiale: l’ex capitano della Juve riparte dal Brasile! L’annuncio del club e tutti i dettagli

di RedazionentusNews24, èdaldel suo ritorno in patria.Ora è: ilha annunciato la firma di, fresco di addio ai bianconeri, ritorna ine ha firmato un contratto fino al 2026. Ecco il comunicato del.COMUNICATO – «Ilannuncia ufficialmente questo mercoledì (29) l’acquisto di, che ha giocato per lantus (ITA). L’atleta 33enne, con una lunga esperienza nel calcio europeo, ha firmato un contratto fino alla fine del 2026 ed è il secondo rinforzo rossonero per la stagione 2025. Indosserà la maglia numero 13».Leggi suntusnews24.com