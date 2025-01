Juventusnews24.com - Capello stupito: «Quattro italiane qualificate? Non ci avrei mai creduto, sul cammino della Juve vi dico questo»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ex allenatore, ha parlato così delntus e delle squadrein Champions League: le sue dichiarazioniFabioha parlato così delntus e delle squadrein Champions ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita diBenfica. Le dichiarazioni dell’ex allenatore:PAROLE – «? Non ci, tre forse si. Peccato per il Bologna che ha sbagliato la partita contro lo lo Shakhtar Donetsk. Non cimai, ma l’Atalanta è una squadra che in Champions ha dato sempre fastidio. Laha fatto un campionato in difficoltà, invece sembra pronta per arrivare tra le prime otto. Io sono fiducioso»Leggi suntusnews24.com