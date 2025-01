Bergamonews.it - Book Crossing, all’Albéa Cosmetics Italy uno spazio per i libri a disposizione dei dipendenti

Leggi su Bergamonews.it

Bottanuco. Tre scaffali bianchi sono pieni die gli altri saranno occupati da quelli portati da coloro che lavorano all’interno dell’Albéa. “Un modo semplice ma efficace – scrive l’azienda sul suo profilo LinkedIn– per condividere pensieri, idee o semplicemente per trascorrere la pausa in modo diverso”.Si chiamae consiste nel trasformare uno, magari aziendale, per creare una vera e propria biblioteca adi tutti. Questo è quello che è successo a Bottanuco, all’interno dello stabilimento considerato dal gruppo Albéa il centro di eccellenza europeo per il packaging di mascara, lipgloss ed eyeliner.“– si legge sul volantino affisso sulla libreria – vale a dire un modo “incrociare un libro”, un modo per scambiarli e distribuirli gratuitamente, per promuovere la lettura o lo scambio di idee”.