Bombe atomiche Hiroshima-Nagasaki, Trump invitato a commemorazione

Roma, 29 gen. (askanews) – I sindaci dihannoil presidente Usa Donaldper le commemorazioni dell’80mo anniversario dei bombardamenti atomici sulle due città giapponesi. Lo hanno annunciato i due primi cittadini nipponici, che hannoil presidente americano con una lettera congiunta. I due sindaci hanno chiesto adi recarsi nelle città per ascoltare di persona le testimonianze degli “hibakusha”, i sopravvissuti alle. “Speriamo sinceramente che lei si allontani dall’idea della dipendenza nucleare e che prenda iniziative concrete per l’abolizione delle armie l’instaurazione di una pace mondiale duratura”, si legge nella lettera, di cui dà notizia l’agenzia di stampa France Presse. Nel 2016, Barack Obama è stato il primo presidente degli Stati Uniti in carica a visitare, seguito da Joe Biden nel 2023.