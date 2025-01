Sport.quotidiano.net - Arti Marziali, gli esami si sono svolti alla palestra Gym & Tonic. Taekwondo Ferrara, esami superati

Tutti promossi i diciotto piccoli e grandi atleti dell’asdallenati dal maestro Lorenzo Zicarelli. Lo scorso venerdì 24 gennaio i bambini e ragazzi del team ferrarese hanno brillantemente superato gliannuali per il passaggio di livello e per ognuno di loro è stata grande la soddisfazione nel ricevere una cintura di grado e colore superiore, a coronamento di un lungo periodo di preparazione. Le prove sisvolte“Gym”, dove gli atleti, tutti di età compresa fra i 5 e i 25 anni, hanno dato dimostrazione delle tecniche acquisite durante gli allenamenti settimanali. Con le loro divise bianche (i tradizionali “dobok”), e davanti ai loro insegnanti e alle loro famiglie, le atlete e gli atleti siesibiti nelle varie “forme” (sequenze di movimenti di braccia e calci) e nell’esecuzione delle diverse tipologie di calci previste ddisciplina coreana del, oltre che in combattimenti a due sul tatami.