Apple, quando e dove è stata fondata la multinazionale

ha mosso i suoi primi passi in un modesto garage di Los Altos, in California. Era il 1° aprile 1976Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne fondarono la società che sarebbe diventata una delle aziende più ricche e influenti al mondo. A quei tempi, nessuno avrebbe potuto immaginare che una piccola start-up di computer avrebbe un giorno raggiunto i 3 trilioni di dollari di capitalizzazione di mercato, segnando traguardi storici e ridefinendo il concetto di elettronica di consumo.Jobs e Wozniak erano due giovani appassionati di tecnologia: Wozniak, geniale ingegnere, progettava circuiti e dispositivi, mentre Jobs, dotato di una straordinaria visione imprenditoriale, si occupava di promuovere le idee e attrarre investitori. Al loro fianco c’era Ronald Wayne, che però abbandonò il progetto dopo appena due settimane, vendendo la sua quota del 10 per cento per soli 800 dollari.