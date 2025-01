Pronosticipremium.com - Ajax-Galatasaray, il pronostico di Europa League: Over 1.5 casa e non solo

La due giorni in campo internazionale sta per prendere il via. Oltre alla Champions, infatti, c’è grande attesa per l’8° giornata dell’, l’ultima della fase a girone unico. Tutte le ultime 18 partite della prima fase della Coppa UEFA si disputeranno domani giovedì 30 gennaio. Una delle sfide più interessanti di questo turno andrà in scena in Olanda.Già, perché alle ore 21:00 si affronteranno, in quel dell’Amsterdam Arena. I lancieri sono certi del loro posto in zona playoff e tenteranno di regalare una gioia ai loro tifosi, presentandosi nel migliore dei modi agli spareggi. I turchi, invece, sono noni a quota 13 punti e desiderano mettere in cascina 3 punti pesanti, per approdare nella top 8 della classifica e strappare il pass per gli ottavi di finale.