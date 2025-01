Zonawrestling.net - WWE: Infortunio anche per Apollo Crews

Leggi su Zonawrestling.net

Non è un periodo fortunato per la WWE in termini di infortuni. La scorsa settimana è toccato a Dakota Kai, che ha subito un trauma cranico nella puntata di RAW; ieri sera è stato invece il turno di JD McDonagh, che ha riportato una frattura di due costole e una performazione di un polmone durante l’incontro tra Judgment Day e War Raiders. E a quanto pare, un altro nome dovrà stare fuori dai giochi per un po’.durante SmackDownCome riportato da Bryan Alvarez nella puntata di oggi del Wrestling Observer Live, infatti,sarebbe alle prese con un. Durante il match con Johnny Gargano nella puntata di SmackDown della scorsa settimana,avrebbe avuto un problema a una spalla o a un pettorale, e dopo il match sarebbe stato portato dal personale medico per una valutazione.