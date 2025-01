Game-experience.it - World of Warcraft è in arrivo su Xbox e Game Pass, ma “l’annuncio” è frutto di un errore, rivela Microsoft

Una recente email inviata daha immediatamente attirato le attenzioni dei videogiocatori, visto che suggeriva sostanzialmente l’diofsue nel catalogo del. Ma pochi minuti dopo l’inizio di questa email, la società americana ha smentito questa indiscrezione, affermando che si è trattato soltanto di un.Come segnalato prontamente daEra, il messaggio condiviso dal colosso di Redmond menzionava il celebre MMO di Blizzard come già disponibile per gli abbonati, affiancato da altri titoli come Call of Duty e Diablo 4.Il messaggio riportava quanto segue:“Gioca Call of Duty, Diablo 4,ofe altri grandi successi di Activision con”Ma come abbiamo detto poco sopra in questo articolo, è importante precisare cheha immediatamente dichiarato che l’inclusione diofnel messaggio è statodi un banale