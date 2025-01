Sport.quotidiano.net - Weekend di luci e ombre per il settore giovanile del Pisa

, 27 gennaio 2025 – Un fine settimana dai risultati contrastanti per le formazioni giovanili delSporting Club. Se gli Under 13 hanno regalato una prestazione di altissimo livello, imponendosi con un netto 4-1 in casa della Sampdoria, le squadre Primavera e Under 17 maschili e femminili hanno affrontato sconfitte e pareggi che hanno lasciato un sapore amaro. Under 13 sugli scudi, mentre l’Under 17 inciampa. La nota positiva delarriva dagli Under 13, protagonisti di una prestazione brillante contro la Sampdoria. I giovani nerazzurri hanno dominato la partita, imponendosi per 4-1 e mettendo in mostra un gioco convincente e dinamico. Diverso l’esito per l’Under 17, che è uscita sconfitta 2-0 dalla trasferta contro il Cesena. Una partita difficile, nella quale i ragazzi nerazzurri hanno faticato a creare pericoli, subendo invece l’iniziativa degli avversari.