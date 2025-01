Anteprima24.it - Vicenda dermatoscopio, Rubano (FI): “Ricevuta la relazione tecnica. Trovino i medici per il pronto soccorso”

Tempo di lettura: 3 minuti“Appena appresa la notizia del trasferimento deldall’ospedale di Sant’Agata de’ Goti al San Pio di Benevento, abbiamo immediatamente chiesto chiarimenti alla Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera San Pio per le vie ufficiali. La Dott.ssa Maria Morgante ha affidato aicompetenti, il dirigente medico Dr. Marcello Lamberti e il direttore medico di presidio Dr. Pasquale Di Guida, la stesura di unadettagliata che oggi fa chiarezza su quanto accaduto”. Lo dichiara il deputato e segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria. “Dallaemerge che ilè sempre stato di proprietà dell’AO San Pio e non è mai stato tra i beni in consegna all’Istituto Pascale. Per tutto il 2024 è rimasto nei locali del presidio di Sant’Agata de’ Goti, senza essere mai richiesto per attività cliniche.