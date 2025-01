Trump | dal Cairo apertura su palestinesi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.45 Ilascino un posto "associato alla violenza" come Gaza e vadano "in aree molto più sicure e forse molto migliori e più comode": lo ribadisce il presidente Usa ai giornalisti. "Vorrei che vivessero in un'area senza sconvolgimenti, rivoluzioni e violenza. Penso che al-Sisi prenderebbe un po' di", ha detto riferendo della disponibilità avuta telefonicamente dal presidente egiziano. Nei giorni scorsi il no dale da Amman,cui si accoda il premier albanese dopo indiscrezioni su 100milain Albania