Liberoquotidiano.it - Spacca le auto in sosta e aggredisce i carabinieri: toh, chi finisce in manette

Sono ormai fatti delinquenziali che si ripetono, destando notevole preoccupazione tra i cittadini. Singoli extracomunitari in stato di evidente alterazione oppure bande criminali di nordafricani pronti a devastarenelle vicinanze di Milano. L'ultimo fatto poche ore fa, nella notte tra domenica 26 gennaio e lunedì, a Pioltello, popoloso comune della città metropolitana. Prima ha distrutto i finestrini di numerose macchine parcheggiate, poi ha opposto resistenza all'arresto prendendo ia calci e pugni. Il protagonista è un algerino di 32 anni, fortemente agitato e confuso, tanto da diventare pericoloso per l'ordine pubblico. Tutto è iniziato quando i passanti, nella zona della stazione del paese in frazione Seggiano, hanno notato l'uomo mentre sfondava i vetri, armato di cacciavite, per poi depredare le vetture parcheggiate.