Roma Femminile la Coppa Italia è un obiettivo | testa al Napoli

È giunto ormai il tempo di accendere i riflettori su alcune sfide decisive di questa seconda parte della stagione. Ladovrà combattere contro ilper aggiudicarsi il passaggio alla semifinale di. La partita si terrà a partire dalle ore 18:00 allo Stadio Tre Fontane. La sfida di andata si è conclusa con il risultato di 1-0 a favore delle giallorosse che grazie al gol di Giulia Dragoni, al 73?, sono riuscite a mettere k.o. le partenopea all’interno delle loro mura amiche. Una vittoria in trasferta in questo caso fa decisamente bene alla squadra di Spugna, pronta a giocarsi l’accesso allo step successivo della competizione proprio davanti al proprio pubblico.Per lasarà importante archiviare e metabolizzare la deludente sconfitta contro il Milan subita in campionato, sfida ribaltata dalle rossonere a seguito di un calo di concentrazione evidente delle capitoline.