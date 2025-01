Lortica.it - Numeri e forme: ricordi e lezioni dalla scuola e dalla vita

Ben prima di andare a, sapevo già “far di conto”, come si suol dire. La nostra banda aveva una cassa comune, e io, che ero il più piccolo, dovevo versare 5 lire al mese. Era il 1950. Capì già dopo il terzo mese che i fratelli Renato e Piero, i più grandi, avevano sottratto più di 100 lire a tutta la banda. La cassa era custodita in una scatola da scarpe sigillata, di quelle che si usavano una volta per scarpe da ginnastica o pantofole: leggere, fatte di un unico pezzo di cartoncino ripiegato come una busta da lettere.I due lestofanti l’avevano aperta dal fondo. Erano esperti, perché il loro nonno produceva quelle scatole in un laboratorio sotto casa. Ovviamente non si poteva accusarli direttamente.Da allora,diventarono un mio pallino. Già alle elementari, questa vicenda contribuì a sviluppare il mio ragionamento e una rapidità di calcolo notevole.