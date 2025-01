Ilgiorno.it - Neve a Madesimo, accumuli fino a due metri sulle piste in quota. Spazzaneve in azione, chiuso l’ultimo tratto della Ss36

(Sondrio) – Le previsioni del tempo erano state chiare: nevicate abbondatiAlpi Lombarde, con previsione di accumulo al suonoa duein Valle Spluga. E in effetti, dopo la pioggianotte, nella mattinata di oggi martedì 28 gennaio ha ricominciato a nevicare a, in provincia di Sondrio. Sono insenza sosta i mezzi spazzae le turbine a, in provincia di Sondrio, dove è in corso un'intensa nevicata. Per ragioni di sicurezza è stato interdetto anche durante il giorno il transito lungoStrada Statale 36 che sale verso Montespluga. Il passo dello Spluga che porta in Svizzera èdurante l’inverno, ma in occasione di abbondante nevicate o maltempo anche gli ultimi chilovengono interdetti. Contenti i residenti e i turisti.