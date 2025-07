Wimbledon da record su Sky | ascolti in crescita per le semifinali in attesa della finale Sinner-Alcaraz

Wimbledon conquista il pubblico italiano come mai prima d'ora, registrando ascolti record e coinvolgendo milioni di spettatori in attesa della tanto attesa finale tra Sinner e Alcaraz. Le semifinali in esclusiva su Sky e NOW hanno superato ogni aspettativa, confermando il grande fascino di uno degli eventi sportivi più amati. Preparatevi a vivere l’emozione finale: lo spettacolo è appena cominciato!

Continuano i grandi ascolti* di Wimbledon con le semifinali in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. L’incontro tra Jannik Sinner e Novak Djokovic,iniziato alle 18su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4Kè stato visto da 950 mila spettatori medi con il 10% di share TV e 2 milioni e 160 mila contatti unici. Ottimi dati anche per la pr. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Wimbledon da record su Sky: ascolti in crescita per le semifinali, in attesa della finale Sinner-Alcaraz

In questa notizia si parla di: ascolti - semifinali - sinner - wimbledon

La finale maschile di Wimbledon sarà trasmessa su TV8. Djokovic e Sinner si preparano per le semifinali. Ottimi ascolti per i quarti su Sky. Vai su Facebook

La finale di #Wimbledon #Sinner vs. #Alcaraz sarà di nuovo in chiaro, domenica alle ore 17, su Tv8, con altri ascolti record in arrivo dopo il boom del Roland Garros su Nove. Tutti pazzi del tennis grazie a questo epocale fenomeno azzurro Vai su X

Wimbledon: finale maschile domenica in chiaro su TV8; Wimbledon su Sky, ottimi ascolti per gli ottavi di finale; Tennis in tv: Sinner, ascolti record.

Wimbledon da record su Sky: ascolti in crescita per le semifinali, in attesa della finale Sinner-Alcaraz - L’incontro tra Jannik Sinner e Novak Djokovic,iniziato alle 18su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4Kè stato ... Scrive digital-news.it

Sinner-Djokovic oggi in semifinale a Wimbledon, quando gioca: orario e dove vederla in TV e streaming - L’incontro andrà in onda in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), ma non è ... Come scrive fanpage.it