Gyokokes vuole la mossa della Premier League per Revenge e dice che è bravo come Kane e Haaland

Viktor Gyokokes, il promettente attaccante dell'Arsenal, spinge con determinazione per un trasferimento in Premier League, sognando di conquistare il palcoscenico più prestigioso del calcio. Con un paragone audace ai grandi come Kane e Haaland, si definisce tra i migliori al mondo e mira a ottenere vendetta e successo. I Gunners sono alla soglia di un accordo, con una proposta che supera i 69 milioni di sterline. La corsa al suo talento sta infiammando la prossima stagione e promette scintille.

2025-07-12 15:35:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il bersaglio dell'Arsenal Viktor Gyokokes afferma di voler giocare in Premier League per "Revenge" e si classifica tra i migliori attaccanti del mondo. Si ritiene che i Gunners si stiano più vicini all'accordo di un accordo per firmare l'attaccante richiesto, con l'attuale CP sportivo che richiede 69 milioni di sterline più componenti aggiuntivi mentre i colloqui per una mossa continuano. Gyokokes, che in precedenza era a Brighton prima di impressionare nel campionato con Coventry prima del suo trasferimento in Portogallo, secondo quanto riferito non è tornato all'allenamento sportivo mentre cerca di superare un ritorno in Inghilterra.