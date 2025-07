I maghi delle cripto alla conquista della Juve: la scalata di Tether alla Vecchia Signora. Giancarlo Devasini e Paolo Ardoino, inventori della stablecoin più usata al mondo, stanno rivoluzionando il panorama finanziario, coinvolgendo anche iniziative di solidarietà. Con oltre 400 milioni di utenti e una capitalizzazione di 135 miliardi di euro, Tether si prepara a lasciare un segno indelebile nel futuro della finanza digitale, dimostrando che anche le monete virtuali possono cambiare il mondo, partendo dalla porta della cucina.

Scalare la Juventus degli Agnelli Elkann con i soldi degli africani. Giancarlo Devasini e Paolo Ardoino, maghi delle criptovalute e inventori di Tether, sono destinati a entrare nella storia della finanza solidale. Anche se dalla porta della cucina. La loro stablecoin, una moneta digitale agganciata al dollaro Usa, vanta oltre 400 milioni di utenti e ha una capitalizzazione di mercato di 135 miliardi di euro. I detentori di Tether sono individui e Stati in via di sviluppo, come la Nigeria e i suoi 227 milioni di abitanti, che le banche tradizionali hanno dimenticato e ai quali questa coppia di italiani offre l’accesso al tempio del Capitale: il biglietto verde. 🔗 Leggi su Panorama.it