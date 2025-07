Parenzo spiazza la sinistra lo schiaffo all' Anpi | Non è più una cosa seria

L’attacco inatteso di David Parenzo all’Anpi durante una diretta radio ha acceso il dibattito tra gli ascoltatori. Con parole dure e senza compromessi, il giornalista ha concluso che oggi l’associazione non rappresenta più una realtà seria. Un'affermazione che ha diviso opinioni e acceso le discussioni sui social, lasciando molti a riflettere sul ruolo e la credibilità di questa storica organizzazione. La polemica sembra destinata a proseguire, alimentando nuove domande sulla memoria e la storia italiana.

L'inatteso affondo di David Parenzo contro l'Anpi durante una diretta radiofonica ha creato qualche mal di pancia a sinistra: "Oggi non è più una cosa seria", ha affermato il giornalista, scatenando un acceso dibattito in rete e sui principali social network. L'occasione è un intervento su Radio Atreju, dove il conduttore de La Zanzara era ospite per un confronto insieme a Giovanni Donzelli, deputato nonché responsabile dell'organizzazione nazionale di Fratelli d'Italia. "Io ero presidente dei giovani dell'Anpi, quando l' Anpi però era una cosa seria, da ragazzo, al liceo", spara Parenzo, lasciando inizialmente interdetto il rappresentante di FdI. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Parenzo spiazza la sinistra, lo schiaffo all'Anpi: "Non è più una cosa seria"

