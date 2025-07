Caso Epstein vertici Fbi in bilico e base Maga in rivolta | per Trump è una grana sempre più grossa

Nuovi dettagli sul caso Epstein scuotono le alte sfere: vertici dell’FBI in bilico e una base Maga in rivolta contro Trump, rivelando tensioni che minacciano di sfociare in una crisi senza precedenti. I file segreti sull’imprenditore pedofilo sono diventati il simbolo di un’incognita politica e giudiziaria, mettendo a rischio l’equilibrio di poteri e la stabilità presidenziale. La situazione si complica: cosa succederà ora?

Il caso Epstein si conferma una spina nel fianco dell’amministrazione Trump, con effetti che rischiano di innescare una crisi interna all’Fbi e lacerare il fragile equilibrio con il movimento Maga, già in fermento per altre scelte presidenziali. Al centro della bufera ci sono i file riservati sull’imprenditore pedofilo Jeffrey Epstein, che dovevano – secondo le promesse elettorali – essere resi pubblici una volta rieletto Donald Trump. Una promessa, però, che sembra ormai disattesa. Il direttore dell’FBI non si presenta al lavoro. Il primo segnale di rottura arriva dal vicedirettore dell’Fbi Dan Bongino, che secondo il sito Semafor e conferme di Axios, sta valutando le dimissioni per i contrasti sulla gestione dei file Epstein da parte della segretaria alla Giustizia Pam Bondi e del Dipartimento di Giustizia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Caso Epstein, vertici Fbi in bilico e base Maga in rivolta: per Trump è una grana sempre più grossa

In questa notizia si parla di: caso - epstein - maga - trump

Il caso Epstein e il vortice di corruzione e misteri delle Isole Vergini - Il caso Epstein e le Isole Vergini svelano un vortice di corruzione e misteri. Little Saint James, il suo rifugio tropicale, nasconde segreti inquietanti legati a crimini e potere.

Vertici Fbi a rischio e Maga spaccati, perché il caso Epstein è la spina nel fianco di Trump - la Repubblica Vai su X

The White House and the official @potus Instagram account shared an AI-generated image of Donald Trump depicted as Superman, complete with cape and costume, alongside the caption: “THE SYMBOL OF HOPE.?TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY Vai su Facebook

Vertici Fbi a rischio e Maga spaccati, perché il caso Epstein è la spina nel fianco di Trump; Fbi: Epstein non è stato assassinato, non ricattava potenti e non c'è una lista clienti; Troppe ombre sul caso Epstein: i MAGA chiedono verità.

Vertici Fbi a rischio e Maga spaccati, perché il caso Epstein è la spina nel fianco di Trump - Il vicedirettore dell’agenzia governativa sta valutando di lasciare per i disaccordi sulla gestione dei file riguardanti il miliardario pedofilo. Riporta repubblica.it

Il caso Epstein divide i fedelissimi di Trump - L’annuncio del Dipartimento di Giustizia e dell’FBI, che ha ufficialmente chiuso l’indagine sul caso Jeffrey Epstein, ha scatenato un’ondata di rabbia nella base elettorale più fedele al preside ... Secondo msn.com