Benevento Maita è pronto a infiammare l’entusiasmo dei suoi tifosi, determinato a riportare la società nelle categorie che merita. Dopo aver salutato Bari e ritrovato il suo mentore Auteri, il nuovo centrocampista della Strega si presenta con il cuore carico di passione e ambizione. Con un entusiasmo contagioso, Maita ha condiviso sui social il suo primo passo verso questa avventura: “Inizia un nuovo capitolo della mia carriera – ha ...

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ carico in vista della sua avventura con il Benevento il neo centrocampista della Strega Mattia Maita, che ha salutato Bari ritrovando il suo mentore Gaetano Auteri che ne ha caldeggiato il suo arrivo all’ombra della Dormiente. L’ultimo acquisto dei giallorossi ha affidato ad un post su Instagram tutto il suo entusiasmo per la sua nuova avventura calcistica: “ Inizia un nuovo capitolo della mia carriera – ha scritto – con tanto entusiasmo e voglia di ricambiare la fiducia che questa società mi ha dato! Con l’obbiettivo di riportare questa società nelle categorie che merita! Forza Benevento”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, Maita is on fire: “Riportare la società nelle categorie che merita”

