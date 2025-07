Venus Williams shock | cosa ha deciso di fare a 45 anni incredibile

Venus Williams, leggenda vivente del tennis mondiale, continua a stupire anche a 45 anni. Con una carriera ricca di successi e innovazioni, ha deciso di fare un passo sorprendente che dimostra ancora una volta il suo spirito indomabile e la passione senza fine per il gioco. La sua scelta rivoluzionaria non solo consacra il suo incredibile percorso, ma ispira generazioni di atleti e appassionati. È arrivato un annuncio che ha lasciato tutti senza fiato, segnando un nuovo capitolo della sua straordinaria vita sportiva.

Venus Williams non ha mai avuto bisogno di presentazioni. In carriera ha vinto sette titoli Slam in singolare, di cui cinque a Wimbledon e due agli US Open, ha dominato in doppio accanto alla sorella Serena (con 14 Slam conquistati) e si è messa al collo quattro ori olimpici, ridefinendo i confini del tennis femminile. È stata pioniera, simbolo di potenza, longevità e carattere. E anche oggi, a 45 anni compiuti, è arrivato un annuncio che ha sorpreso tutti. In pochi si aspettavano una notizia simile dall'ex dominatrice del circuito tennistico, protagonista di epiche sfide con la sorella Serena, con la quale ha vinto anche molti titoli in doppio.