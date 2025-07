Trump dazi al 30% sulle merci UE | la guerra commerciale parte il primo agosto

Donald Trump riapre ufficialmente il fronte della guerra commerciale con l’Europa, annunciando dazi del 30% su tutte le merci UE dal primo agosto 2025. La decisione, comunicata tramite una lettera a Ursula von der Leyen, segna un nuovo capitolo nelle tensioni tra le due potenze economiche. Questa mossa potrebbe avere ripercussioni significative sulle relazioni internazionali e sui mercati globali, lasciando tutti a chiedersi quali conseguenze si profilano all’orizzonte.

Donald Trump riapre ufficialmente il fronte della guerra commerciale con l’Unione europea. Con un messaggio pubblicato sulla piattaforma Truth, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l’introduzione di dazi del 30% su tutte le merci europee, con entrata in vigore dal primo agosto 2025. La notizia è stata comunicata in una lettera formale indirizzata alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in cui il leader americano accusa Bruxelles di mantenere un sistema commerciale “ non reciproco “, dannoso per l’economia statunitense. Nel testo, Trump sottolinea come “l’ Unione europea approfitti degli Stati Uniti ” attraverso tariffe, politiche e barriere non tariffarie che – secondo la Casa Bianca – avrebbero generato “ deficit commerciali ampi, persistenti e insostenibili ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it