La mossa di Milly Carlucci Lo porta a Ballando con le stelle | torna in tv dopo tanti anni

La prossima edizione di Ballando con le Stelle si avvicina e, come ogni anno, il programma condotto da Milly Carlucci è già al centro dell'attenzione mediatica per le numerose voci riguardo i possibili concorrenti. Mentre la produzione sta lavorando senza sosta per completare la lista dei protagonisti, tra indiscrezioni e suggestioni, una notizia lanciata da Gabriele Parpiglia è riuscita a smuovere ulteriormente le acque, accendendo la curiosità del pubblico. Al momento, però, manca qualsiasi conferma o smentita ufficiale. Secondo quanto raccontato dal giornalista, Milly Carlucci sarebbe pronta a calare un asso che, se confermato, segnerebbe un clamoroso ritorno sul piccolo schermo.