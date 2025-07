Olympo il lato oscuro dello sport e delle medaglie d’oro

Scopri il lato oscuro dello sport e delle medaglie d’oro con Olympo, la serie che ha fatto il suo debutto su Netflix il 20 giugno 2025. Questo teen drama spagnolo, creato da Jan Matheu, Laia Foguet e Ibai Abad, mescola thriller psicologico, dramma sportivo e critica sociale in otto episodi avvincenti. Ambientato tra le maestose vette dei Pirenei, Olympo svela un mondo di segreti, ambizioni e inganni nascosti dietro le luci della celebrità. Preparatevi a essere catturati fin dal primo episodio.

Tra le serie più attese dell’estate, Olympo è arrivata su Netflix il 20 giugno 2025, portando con sé molto più di un semplice racconto sportivo. Questo teen drama spagnolo, ideato da Jan Matheu, Laia Foguet e Ibai Abad, e prodotto da Zeta Studios (gli stessi dietro Élite ), è composto da otto episodi che fondono thriller psicologico, dramma sportivo e critica sociale. Ambientato in un esclusivo centro sportivo tra le vette dei Pirenei, Olympo non si limita a raccontare gare e allenamenti, ma affronta senza filtri il lato oscuro dell’ossessione per la vittoria. La serie scava nel cuore del sistema che forma le eccellenze atletiche, mostrandone le crepe. 🔗 Leggi su Panorama.it