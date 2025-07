Questo è più di una laurea è un trionfo | lo chef Massimo Bottura emozionato per il traguardo del figlio Charlie

alle sfide e alle difficoltà, Charlie ha dimostrato che nulla è impossibile. La sua laurea rappresenta non solo un traguardo accademico, ma anche una testimonianza di forza e resilienza. Un momento di grande gioia per tutta la famiglia Bottura, simbolo di come la determinazione possa superare ogni ostacolo e aprire nuove strade verso il successo.

“ Questo è più di una laurea, è un trionfo “. Con queste parole, cariche di orgoglio ed emozione, lo chef pluristellato Massimo Bottura ha celebrato sui social la laurea del figlio. Carlo, ma per molti Charlie, si è laureato all’Università di Modena lo scorso 11 luglio, con una tesi sul lavoro e sulla disabilità. “Non è stato facile. Non è mai stato facile. Con coraggio, determinazione e duro lavoro ogni singolo giorno, soprattutto di fronte alla sua disabilità, ce l’ha fatta. Dire che sono orgoglioso non rende nemmeno l’idea. Questo è più di una laurea. Questo è un trionfo “, il messaggio dello chef pubblicato su Facebook accompagnato da un carosello di foto della festa e della cerimonia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Questo è più di una laurea, è un trionfo”: lo chef Massimo Bottura emozionato per il traguardo del figlio Charlie

