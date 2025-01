Uominiedonnenews.it - Monica Bellucci, Vita Privata: Chi E’ La Figlia Famosissima!

Chi è ladie Vincent Cassel? La giovane è una stella in ascesa nel mondo della moda e del cinema. Scopri la sua storia, il fidanzato e il futuro che promette successi.Deva Cassel: un talento in ascesa tra moda, cinema e un amore legato al setNei primi anni 2000,e Vincent Cassel incarnavano la quintessenza del glamour e del fascino nel mondo dello spettacolo. Dal loro amore, celebrato tanto sui red carpet quanto sui rotocalchi, sono nate due figlie: Deva nel 2004 e Léonie nel 2010, entrambe venute al mondo a Roma, città scelta dall’iconica attrice italiana per il parto. Deva, la primogenita, ha ereditato non solo il fascino straordinario della madre ma anche un talento innato che l’ha portata a diventare ambasciatrice di prestigiosi brand di lusso e a lanciarsi nel mondo del cinema.