Sport.quotidiano.net - Mike Piazza a fine corsa. Non è più il ct del baseball

non è più il commissario tecnico della nazionale italiana di. La decisione arriva dopo il cambio di presidenza della Federazione, avvenuto qualche giorno fa, con Marco Mazzieri che ha preso il posto di Andrea Marcon. Contemporaneamente è stato deciso l’esonero di, che era stato nominato commissario tecnico il 13 novembre 2019. Al suo posto l’italo-venezuelano Francisco Cervelli, 38 anni. Non deve esserci rimasto bene,, visto che solo un paio di mesi fa, proprio sul sito della Federazione di, parlava di futuro. "Io e il mio staff - le parole dell’ex proprietario della Reggiana - abbiamo ben chiari obiettivi strategici, chiari e definiti e tenendoli ben presenti stiamo sviluppando talenti che dovranno portarci alla qualificazione per le Olimpiadi di Los Angeles 2028".