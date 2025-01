Meloni l’acrobata

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ma Putin e Trump non erano amiconi? Ora i giornali dicono che Putin, “dopo gli schiaffi” ricevuti, “si inchina al tycoon”. Mi sa che è un’altra manipolazione delle notizie.Adele CimbriVia emailGentile lettrice, la sua sensazione è fondata: siamo di fronte alle solite distorsioni della verità ad opera della nostra stampa, la quale costruisce un fatto inesistente e su quello innesca una narrativa che vieppiù si allontana da ogni parvenza di realtà. Sabato scorso, basandomi sul testo letterale di una frase di Trump e di un suo post sui social, scrissi che Trump non aveva profferito né minacce né ultimatum – come invece scriveva gran parte della stampa – ma al contrario era stato alquanto amichevole verso la Russia. Poche ore più tardi Putin per l’appunto lodava la linea “intelligente e pragmatica” di Trump auspicando al più presto un confronto bilaterale.