Meloni indagata ora il governo grida al complotto dei giudici Crosetto | Vogliono avvelenare il clima politico

Apriti cielo. Poco dopo l’annuncio dell’indagine a carico di Giorgiaper favoreggiamento e peculato, dae maggioranza già fioccano le reazioni durissime contro la magistratura. Oltre alla premier sono stati raggiunti da avviso di garanzia per la vicenda del rimpatrio su un volo di Stato del trafficante libico Najem Osama Almasri anche i ministri dell’Interno Matteo Piantedosi e della Giustizia Carlo Nordio e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Un’iniziativa giudiziaria, ma pure una sfida di massimo livello all’esecutivo. Che subito fa quadrato. «Sono dalla parte di, Piantedosi, Nordio e Mantovano. Difendo la separazione dei poteri e condanno scelte che suonano come una ripicca per la riforma della giustizia», scrive sui social Antonio Tajani.